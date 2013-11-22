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طحنون بن محمد يحضر أفراح الأحبابي والعرياني

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طحنون بن محمد يحضر أفراح الأحبابي والعرياني طحنون بن محمد يحضر أفراح الأحبابي والعرياني

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، مساء أمس، الحفل الذي أقامه أبناء المرحوم فلاح سحمي جابر الأحبابي، بمناسبة زفاف شقيقهم سحمي، إلى كريمة عامر عبد الهادي صوفان الأحبابي.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات، الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سعيد آل نهيان، وعدد من أعيان البلاد، وضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتخلل الحفل عروض لفرقة العيالة الشعبية من التراث الإماراتي.

كما حضر سموه في ميدان الاحتفالات في زاخر، الحفل، الذي أقامه الضبيب سيف بن معيوف العرياني، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة سعيد حمد العرياني، بحضور الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشخصيات، وأعيان البلاد.

وقدمت الفرق الشعبية الأهازيج احتفالًا بالمناسبة.

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