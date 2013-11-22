مجهولون يغتالون زعيماً قبلياً بمدينة درنة الليبية

اغتال مسلحون مجهولون أحد وجهاء القبائل بمدينة درنة، شرق ليبيا، مساء أمس الخميس، حيث أمطروا سيارته بوابل من الرصاص، بحسب مسئول محلى بالمدينة، وأضاف المسئول الذى فضل عدم نشر اسمه، أن "القتيل هو فوزى الزوكى سكرتير رئيس مجلس حكماء وأعيان ومشايخ مدينة درنة وضواحيها"، مشيراً إلى أن من قاموا باغتياله كانوا يستقلون سيارة.

وتابع، أنه تم إجراء عملية جراحية لـ"الزوكى" عقب نقله لأحد المستشفيات، لإخراج الرصاص من جسده، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحة، ولم تعقب السلطات الليبية على الحادث.

يشار إلى مجلس حكماء وأعيان مدينة درنة هو مكون اجتماعى غير حكومى، ولكنه شبيه بمؤسسات المجتمع المدنى، ويتكون من شيوخ القبائل والشيوخ الكبار فى السن، الذين تكون كلمتهم مسموعة لدى الناس، وعادة تستخدم الدولة هذا المكون لفض النزاعات القبلية فى ليبيا، وكذلك فى الإصلاح بين الأطراف المختلفة.

وشهدت درنة الواقعة فى الشرق الليبى سلسلة اغتيالات طالت العديد من الشخصيات الأمنية والقضائية بالمدينة، إضافة لوقوع سلسلة التفجيرات التى استهدفت العديد من المؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، كان آخرها يوم أول أمس بتفجير بوابة المحطة البخارية ومبنى الشئون الاجتماعية دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية.