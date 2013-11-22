تناول الماء بكثرة يقى من التهابات المعدة

التهابات المعدة ومشاكلها تؤرق العديد من الأشخاص، لما تسببه من مشاكل تضر الشخص المصاب بها، ومن أكثر الأسباب التى تؤدى لالتهاب المعدة كما يوضح الدكتور مازن الحلوجى، استشارى أمرض الجهاز الهضمى، البكتيريا كالسالمونيلا التى تضر المعدة وتسبب مشاكل متعددة بها. كما يسبب التهابات المعدة الطعام الملوث.

ويمكن تشخيص التهاب المعدة عن طريق المنظار الذى يبين المشاكل المتعددة بداخلها، وهناك عدد من الأعراض لالتهاب المعدة، كالغثيان والقىء والألم، وقد يؤدى ذلك الالتهاب لحدوث نزيف بسبب التحول فى لون البراز إلى اللون الأسود، نتيجة البكتيريا التى تصيب الجسم، وقد تحدث التهابات المعدة فقر الدم بجانب الأنيميا التى تؤثر على الجسم، مما يؤدى لارتفاع درجة الحرارة بالجسم مع تسارع نبضات القلب.

ويؤكد "الحلوجى" أنه يمكن تشخيص التهاب المعدة عن طريق الفحص المخبرى، ويكون العلاج بالابتعاد عن الأطعمة الدهنية، مع الحصول على أدوية مضادة للالتهاب، مع شرب كميات مناسبة من الماء، والإكثار من تناول الموز والأرز وعصير التفاح، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية وعدم التدخين، لأن ذلك يزيد من التهابات المعدة.

وقد يتطور الأمر فى حالة عدم العلاج إلى حدوث التهاب المرارة والمعدة واضطراب البنكرياس، مع انتشار الالتهاب فى الجسم، لذا فالتهاب المعدة مثله مثل باقى الأمراض لابد من علاجه حتى يمكن تفادى أضراره.