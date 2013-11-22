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تطعيم 14 مليونا و191 ألف طفل فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال

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تطعيم 14 مليونا و191 ألف طفل فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال تطعيم 14 مليونا و191 ألف طفل فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال

انتهت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى أطلقتها وزارة الصحة فى الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجارى، أمس، بعد أن نجحت فى تطعيم 14 مليونا و191 ألف طفل، فى المرحلة العمرية من يوم وحتى 5 سنوات، بجميع محافظات الجمهورية، بينهم 18 ألف طفل من أبناء الوافدين من جنسيات مختلفة، والمقيمين فى .

وأكد الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائى، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة انتهت بنجاح كبير، مشيدا بإقبال أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم وثقتهم بخدمات وزارة الصحة، بجانب الدور الذى قام به كافة العاملين بالحملة بالفرق والوحدات الصحية، والمتطوعين والفرق الإشرافية.

وأضاف أن وزارة الصحة طلبت تواجد فريق من منظمة الصحة العالمية لتقييم الحملة، حيث من المقرر أن يصدر تقريره النهائى حولها فى غضون 3 أيام، إلا أن التقييم المبدئى للفريق يشيد بالنتائج التى توصلت لها الحملة.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال هذا العام، تم وضع أولوية خاصة لها، خاصة بعد ظهور إصابات أو اشتباه بالإصابة بالفيروس فى عدد من الدول المجاورة، على رأسها سوريا وبعض الدول الإفريقية، وهو ما يشكل خطورة فى ظل حركة السفر والتنقلات بين الدول، فى حين أن آخر حالة شلل أطفال ظهرت فى مصر عام 2004، ثم أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر تمامًا من المرض عام 2006.

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مصر 365

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