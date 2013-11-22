محافظ الفيوم: إقامة احتفالية كبرى ليلة تعامد الشمس على معبد قصر قارون

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، وأحمد عبد العال مدير عام آثار الفيوم، وميرى بشرى مدير عام السياحة بالفيوم، بزيارة معبد قصر قارون، وذلك لتفقد المنطقة الأثرية والاستعداد لتعامد الشمس بقدس الأقداس فى قصر قارون يوم 21 ديسمبر القادم.

كما قام المحافظ بتفقد قرية تونس والفنادق البيئية بالقرية لمعرفة مدى الاستعداد لاستقبال الوفود الأجنبية التى تحتفل بتعامد الشمس.

وصرح المحافظ أنه سيوجه الدعوة إلى الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار وهشام زعزوع وزير السياحة، مع إقامة احتفالية كبرى ليلة التعامد وتقديم عروض فنية وأوبرا تتناسب مع الحدث، مضيفاً أنه سيقوم بالاهتمام بهذا الحدث لأنه يساعد على تنشيط السياحة.