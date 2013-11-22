ضبط تشكيل عصابى لسرقة المحال التجارية والموتسيكلات بطور سيناء

نجحت قوة مباحث قسم شرطة طور سيناء اليوم فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى، مكون من شخصين تخصصا فى سرقة الشقق السكنية والمحال والدراجات البخارية.

كان اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء قد أعطى توجيهاته لضباط إدارة البحث الجنائى، لضبط التشكيل بعد شكاوى المواطنين وأصحاب المحال التجارية من تعدد السرقات بمدينة طور سيناء.

فتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف المقدم حسين إسماعيل وكيل إدارة البحث المكون من الرائد عمرو على والنقيب محمد زكريا والنقيب جاد عبد العظيم والملازم أول هانى الدالى، ضباط البحث الجنائى بقسم شرطة الطور، وبعد أن وردت معلومات لديهم عن سرقة محل تجارى لبيع أجهزة المحمول، توجهت القوة لمكان المحل، حيث تمكنت من القبض على أحد الأشخاص ويدعى فهد موسى حسن 17 سنة، بينما فر الآخر هاربا، وبتضييق الخناق عليه اعترف على زميله إبراهيم سلامة حسب الله، الذى تم القبض عليه فى (عشة) بالقرب من المنطقة الجبلية، وبتفتيشهما، عثر على 8 كيلو بانجو ودراجة بخارية مسروقة .

وبفحص المتهمين تبين أن الأول سبق اتهامه فى 8 قضايا سرقات وحيازة مخدرات، بينما الآخر سبق اتهامة فى 12 واقعة سرقة، واعترف بسرقة سبع محالات تجارية بمدينة طور سيناء، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما .