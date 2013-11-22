ملك الأردن لمنتخب العميد: مستواكم أمام أوروجواي انطلاقة جديدة لنا

عمان (/أ ش أ/) أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأداء منتخب النشامي في ملحق كأس العالم،قائلا: "إن أداءكم المشرف أمام أوروجواي ليس نهاية رحلة التحدي بل انطلاقة جديدة لمحطات قادمة".

وكان منتخبا أردن وأوروجواي لكرة القدم قد تعادلا بدون أهداف في مباراة الإياب من الملحق العالمي المؤهل لمونديال البرازيل 2014 التي جرت فجر اليوم الخميس في مونتيفيديو.

وقال العاهل الأردني – في عدة رسائل وجهها إلى نشامى المنتخب الأردني عبر موقع (تويتر الديوان الملكي الهاشمي) – "إنكم جسدتم الروح الأردنية في الثبات في وجه التحديات وتحقيق الكثير بالقليل .. ورفعتم العلم الأردني وأنشدتم السلام الملكي بكل فخر واعتزاز في مختلف قارات العالم فلكم منا جميعا كل الاحترام".

وجدد الملك عبدالله الثاني اعتزازه بنشامى المنتخب وبجماهير الشعب الأردني الواحد المعطاء..قائلا "نسجتم حالة وطنية رائعة من الإيجابية والطموح وتوحيد طاقات الجماهير نحو هدف وطني جامع..أنتم وإخوانكم في الفريق الفني والمدربين والاتحاد الأردني لكرة القدم مثال في عطاء الأردنيين".

وقال عاهل الأردن: "إن العبرة ليست في نتيجة المباراة بل بقصة التحدي التي واجهتوها بدون خوف أو تردد..لكم تحية الفخر والاعتزاز لوصولكم لهذه المرحلة التاريخية..كنتم المثل في الإنجاز والتحدي".

وبهذه النتيجة يودع النشامي تصفيات كأس العالم من الملحق العالمي في ظل خسارته لمباراة الذهاب التي جرت في عمان الأربعاء الماضي بنتيجة صفر/خمسة ليتأهل منتخب الأوروجواي إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل رسميا.