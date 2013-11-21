لجنة حصر معلمات رياض الأطفال بالسويس تبدأ عملها



> بدأت اللجنة التى شكلها العربى السروى محافظ السويس برئاسة جمال باشا مدير عام الشئون المالية والادارية بمديرية التربية والتعليم بالسويس بالتسيق بين مديرية التربية والتعليم و ادارة التنظيم والادارة، عملها اليوم بحصر شامل لمعلمات رياض اطفال المدنين، وذلك بالمرور على جميع المدارس المحافظة وذلك فى اطار العمل على حل مشاكلهم من الذين تم قبولهم او الذين لم يتم قبولهم .

صرح بذلك ايمن فهمى ، المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس فى بيان إعلامي ، موضحا بانه سيتم اعداد تقرير شامل للمحافظة بعد عملية حصر بسرعة اتخاذ القرار تحقيقا لمبدا الشفافية والعدالة .