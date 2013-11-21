محامو السويس يطالبون بتخصيص 7 ألف متر لبناء مدينة سكنية

طالب حلمي مرسي مقرر لجنة الحريات وعضو نقابة المحاميين من اللواء العربي السروي محافظ السويس بتوفير وتخصيص للنقابة 7 ألف متر لبناء مدينة سكنية للمحامين فضلا عن تخصيص 7 ألف متر المتواجدة خلف النقابة لبناء عليها ملاعب رياضية جديدة للمحامين وميستفيد منها مواطني السويس .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ السويس ظهر اليوم بالديوان العام بمجلس نقابة المحامين وهو الأول للمحافظ مع المحاميين منذ توليه قيادة المحافظة فى 13 أغسطس الماضي .

هذا وطالب المحامين المساهمة فى حل مشاكل المحافظة وايجاد شكل بروتوكولي لمساهمة المحامين لحل مشاكل المواطنين بالمحافظة والديوان العام .

من جانبه رحب المحافظ باقتراحات مجلس نقابة المحامين وأحال طلاباتهم الخاصة بتخصيص قطعة أرض لبناء مدينة سكنية لأدارة التخطيط وهيئة المجتماعات العمرانية .