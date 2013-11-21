شابي ألونسو: إصابة خضيرا خبر سيء للغاية

مدريد، (إفي): وصف شابي ألونسو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني اليوم إصابة زميله في الفريق، الألماني سامي خضيرة بقطع في الرباط الصليبي، بأنه "أسوأ خبر".

وأوضح ألونسو في تصريحات صحفية قائلا "تلقينا النبأ، وكان بمثابة صدمة بعد الكشف عن فداحة الإصابة، كان خبرا سيئا، ولكنه عنيد وألماني صميم وسيتحسن بشكل أسرع، وسيعود قبل نهاية الموسم".

وأضاف "كان يقدم أداء رائعا الفترة الماضية، وأحرز في آخر مباراة أمام ريال سوسييداد، وشارك في المركز المفضل له والذي يعطيه الحرية في التقدم للأمام..أنها حقا أسوأ الأخبار".

وكانت الفحوصات قد أكدت إصابة اللاعب الألماني بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه لمدة 6

أشهر عن الملاعب.

وأكد ألونسو أن أداء الفريق الملكي يتحسن بشكل مستمر خلال العام الجاري، وأن الأداء مع المدير الفني الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سيرتفع مع الوقت، خاصة وأن "الميرينجي" لديه لاعبين قادرين على التكيف مع فكر المدرب الجديد.