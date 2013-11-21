أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جاريث بيل: استمتع بوقتي في مدريد

Google+ Print
جاريث بيل: استمتع بوقتي في مدريد جاريث بيل: استمتع بوقتي في مدريد

مدريد، (إفي): أعرب الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد عن سعادته بالتواجد في الفريق الملكي وشعوره بالراحة وسط زملائه في العاصمة الإسبانية.

وأكد بيل، اثناء مشاركته في حفل دعائي لشركة (أديداس) للملابس الرياضية، أنه تعافى نهائيا من الإصابات، ويشعر بحالة بدنية جيدة.

وأوضح هداف توتنام الإنجليزي السابق "حظيت باستقبال رائع في مدريد، تخطيت إصابة بسيطة وأنا في أتم لياقة الآن".

وأثنى الويلزي على أداء الميرينجي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق نجاحا بنسبة 100% بدور المجموعات وضمن التأهل لثمن النهائي حسابيا.

وأبدى جاريث بيل ثقته في إمكانية تأهل منتخب ويلز لمونديال روسيا 2018 نظرا لأدائه التصاعدي وامتلاكه لكتيبة من اللاعبين الشباب الواعدين، وذلك تعقيبا على الفشل في الوصول لمونديال البرازيل 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع