جاريث بيل: استمتع بوقتي في مدريد

مدريد، (إفي): أعرب الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد عن سعادته بالتواجد في الفريق الملكي وشعوره بالراحة وسط زملائه في العاصمة الإسبانية.

وأكد بيل، اثناء مشاركته في حفل دعائي لشركة (أديداس) للملابس الرياضية، أنه تعافى نهائيا من الإصابات، ويشعر بحالة بدنية جيدة.

وأوضح هداف توتنام الإنجليزي السابق "حظيت باستقبال رائع في مدريد، تخطيت إصابة بسيطة وأنا في أتم لياقة الآن".

وأثنى الويلزي على أداء الميرينجي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق نجاحا بنسبة 100% بدور المجموعات وضمن التأهل لثمن النهائي حسابيا.

وأبدى جاريث بيل ثقته في إمكانية تأهل منتخب ويلز لمونديال روسيا 2018 نظرا لأدائه التصاعدي وامتلاكه لكتيبة من اللاعبين الشباب الواعدين، وذلك تعقيبا على الفشل في الوصول لمونديال البرازيل 2014.