الفيفا ينفي إلغاء نقاط مباراة إسبانيا وجنوب أفريقيا

مدريد، (إفي): نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم إلغاء نقاط المباراة الودية بين إسبانيا وجنوب إفريقيا بعد تجاوز العدد المسموح به للتبديلات.

وأكد متحدث باسم الفيفا لصحيفة (ماركا) أن نقاط المباراة، التي فازت بها جنوب أفريقيا الثلاثاء الماضي 1-0 في جوهانسبرج، لم تلغ اعتراضا على خرق قاعدة التبديلات الستة، حيث اضطرت إسبانيا لإجراء تبديل سابع بنزول الحارس الثالث بيبي رينا عقب إصابة فيكتور فالديز.

وأوضح المصدر أن الفيفا بصدد "جمع بيانات" حول المباراة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إضافتها أو خصمها من التصنيف الدولي للمنتخبات.

وشكلت انباء الغاء نقاط اللقاء خيبة أمل لمنتخب "بافانا بافانا" المصنف 61 عالميا ومشجعيه عقب الفوز التاريخي على المصنف الأول وبطل العالم وأوروبا على ملعب سوكر سيتي الذي توج عليه الاخير بمونديال 2010.

واعترض مدرب منتخب جنوب أفريقيا، جوردون ايجسوند على اجراء نظيره فيسنتي ديل بوسكي لتبديل سابع باللقاء، قبل أن يتفقا على إجرائه داخل إطار "الروح الرياضية".