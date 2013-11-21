بيليه: زيدان أفضل من ميسي.. وأصوت لميسي في الكرة الذهبية

مدريد، (إفي): اعتبر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه أن الفرنسي زين الدين زيدان أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي تاريخيا.

وأوضح بيليه خلال حدث دعائي لماركة "شامبو" يقوم ميسي بالترويج لها، تعليقا على سؤال بشأن تصنيف نجم برشلونة كأفضل لاعب في التاريخ "أعتقد أن زيدان أفضل من ميسي على الصعيد الفردي، زيدان كان مدهشا وزملائه كانوا أضعف من زملاء ميسي الآن".

ورغم ذلك أكد "الجوهرة السوداء" أنه سيصوت لميسي في ترشيحات الكرة الذهبية هذا العام، لو كان الأمر بيده، وليس البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، مبينا "سأصوّت لميسي بسبب أدائه الخططي"، لكنه توقع في النهاية فوز "رونالدو أو ريبيري".

ورغم ذلك ناقض بيليه نفسه بالتأكيد على أن مواطنه نيمار "أفضل خططيا من ميسي"، كما رفض المقارنة بين ميسي ومارادونا.