ميسي: من المستحيل أن يوقع برشلونة مع برباتوف

يؤمن ليونيل ميسي ساحر برشلونة بصعوبة أن يضم ناديه الكتالوني المهاجم البلغاري دميتار برباتوف.

برشلونة يبحث عن مهاجم إضافي يلعب دور هنريك لارسن الذي قدمه السويدي المخضرم في 2005 كبديل قوي بدنيا يمنح الفريق خيارا غير موجود حاليا.

لائحة برشلونة ضمت ميروسلاف كلوزه نجم لاتسيو والمخضرم الثاني كان برباتوف لاعب فولام.

وعقب ميسي "لا أستطيع أن أتدخل في سياسة برشلونة، لكن رأيي الشخصي أن انضمام برباتوف معنا صعب".

وتابع "هو نجم كبير، يملك خبرات مع أندية عملاقة مثل يونايتد، لكن انضمامه لنا؟ لا أظن".

برباتوف لعب بألوان باير ليفركوزن ثم توتنام هوتسبر حيث تعملق لينتقل إلى مانشستر يوانايتد، لم يصبح أساسيا فتجول بين أندية حتى وصل لفولام.