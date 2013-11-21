قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين ببلدة سلوان جنوب القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الخميس، شابين فلسطينيين (19 عاما) و(23 عاما) من حى عين اللوزة فى بلدة سلوان جنوبى المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير مركز معلومات وادى حلوة جواد صيام، إن مواجهات اندلعت فى بلدة سلوان عقب اعتقال الشابين قام خلالها الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين، كما تم انتشار مكثف للقوات العسكرية فى مختلف أنحاء البلدة.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة الاحتلال بالقدس اليوم حكما بالسجن الفعلى لمدة سبعة أشهر على شاب ببلدة العيسوية. وذكرت مؤسسة الضمير أن المحكمة ذاتها مددت توقيف الطفل شداد الأعور من بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك حتى السادس عشر من يناير القادم.