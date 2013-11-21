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استبعاد مدير مدرسة ومعلم غيرا النشيد الوطنى بآخر إخوانى بالفيوم

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استبعاد مدير مدرسة ومعلم غيرا النشيد الوطنى بآخر إخوانى بالفيوم استبعاد مدير مدرسة ومعلم غيرا النشيد الوطنى بآخر إخوانى بالفيوم

قرر عبد الفتاح الجندى، مدير إدارة أطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، ندب السيد عبد الدايم إسماعيل، مدير مدرسة السعدة الإعدادية للعمل بالإدارة، وكذلك إحالة محمد يحيى إسماعيل معلم لغة عربية بمدرسة السعدة الإعدادية وقائم بأعمال وكيل المدرسة إلى التحقيق، ويندب إلى ديوان الإدارة، وذلك لعدم ترديد النشيط الوطنى خلال طابور الصباح، واستبداله بنشيد آخر من أناشيد الإخوان.
> كما تم ندب محمد جودة عبد الفتاح، المدرس بمدرسة معصرة عرفة الابتدائية إلى مدرسة الوابور الابتدائية بقرية الغرق وإحالته للتحقيق ومعه مدير المدرسة، وذلك بناء على شكوى من أحد أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة، بقيام محمد جودة عبد الفتاح، مدرس فصل، بعقاب التلاميذ بدنيًا.

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مصر 365