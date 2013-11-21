الجزيرة مع الوحدة في ' كلاسيكو الإمارات ' في دور الـ16 للكأس

أجريت قرعة كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم للموسم الرياضي 2013- 2014 مساء الخميس، في برج خليفة بدبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وأسفرت القرعة التي جرت في ضيافة الأهلي حامل اللقب، عن وقوع الأهلي مع فريق الإمارات العائد إلى دوري المحترفين في الموسم الحالي، ويلعب العين مع الشارقة العائد أيضاً لدوري المحترفين هذا الموسم.

ويلتقي الوصل مع عجمان والظفرة مع بني ياس ودبي مع الشباب، ويجمع "كلاسيكو الإمارات" بين الجزيرة مع الوحدة في أهم وأقوى مباريات دور الـ16 للبطولة بينما يلتقي الذيد والفجيرة المؤهلين من دوري الدرجة الأولى، مع الشعب والنصر بالترتيب.

تقام مباريات المسابقة بداية من دور الـ16 وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، وتجرى مباريات دور الـ16 يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات دور الثمانية في 13 يناير، والدور قبل النهائي في 30 يناير 2014، على أن تجرى المباراة النهائية يوم 18 مايو من العام المقبل.