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المالكي يستجيب لطلب العريس السعودي

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المالكي يستجيب لطلب العريس السعودي المالكي يستجيب لطلب العريس السعودي

كنا قد نشرنا، منذ 3 أيام تقريباً، خبراً طريفاً عن شاب سعوديّ، طلب بواسطة مقطع من الفنان فايز المالكي الحضور معه ليخطب له ابنة عمه، لأنّ والدها يستحي منه ولن يرفض له طلباً. وقد كنّا في انتظار ردّة فعل المالكي، إلا أنّه وكعادته لم يخيِّب أمل الشاب، حيث استجاب لمناشدته.
وظهر فايز المالكي في فيديو مع الشاب ينشدان أنشودة للاحتفال بالخطبة، ثمّ هنأه المالكي، وتمنّى له حياة زوجية سعيدة، وطلب من الجميع المباركة له.
لمشاهدة الفيديو يمكن زيارة الرابط:

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سيدتي

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