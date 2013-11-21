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قيادى بتحالف الإخوان: كيرى يقف أمام ديمقراطية ونهوض الدول

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قيادى بتحالف الإخوان: كيرى يقف أمام ديمقراطية ونهوض الدول قيادى بتحالف الإخوان: كيرى يقف أمام ديمقراطية ونهوض الدول

قال الدكتور إبراهيم أباظة، القيادى بتحالف دعم الإخوان إن جون كيرى هو العقبة أمام دول العالم الثالث الساعية للتحرر والديمقراطية والنهوض، وسنقدم للعالم نموذجا حضارياً فى التحول والبناء والمشاركة فى إدارة العالم بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية.

وأضاف أن أمريكا تتآمر على أول نظام ديمقراطى منتخب فى والعالم العربى، وحرمت الشعب من حلمه وتجربته الوليدة والآن تريد أن تكمل سيناريو المؤامرة.

وحذر أمريكا قائلا: سيأتيك الرد ليعطيك درسا فى ضرورة عدم التدخل فى الشئون الداخلية للشعوب الحية الحرة العظيمة.

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مصر 365

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