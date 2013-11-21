محافظ القاهرة يدرس اقتراح تغيير اسم ميدان ومسجد رابعة العدوية

قال الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، إنه أبدى إعجابه باقتراح الكاتب الكبير أحمد رجب فى مقاله " نص كلمة "، والذى طالب فيه بتغيير اسم ميدان ومسجد رابعة العدوية بأسماء أخرى من أسماء الصحابة أو البيت النبوى حتى يتوقف جماعة الإخوان عن المتاجرة باسم رابعة العدوية، كما يحدث الآن، وسوف يكون اقتراح تغيير اسم مسجد وميدان رابعة العدوية محل دراسة فى محافظة القاهرة، وأنا شخصيًا أرحب بالفكرة، وسأعمل على تنفيذها قريبا.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن مسألة تغيير أسماء الشوارع والميادين تدار بشكل مؤسسى داخل المحافظة، ولا يمتلك المحافظ تغيير الأسماء بمفرده، وأنه سيطرح على لجنة للتسميات، وجميع مديرى الإدارات بالعاصمة اقتراح الكاتب الكبير أحمد رجب فى اجتماع طارئ سيدعو اللجنة بعقده، بوجود لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء لدراسة مثل هذه الاقتراحات، مؤكدا أنه سيتم البحث عن أسماء تليق بميدان ومسجد رابعة العدوية، وأنه يؤيد الفكرة شخصيا وموافق على طلب التغيير، وأنه قريبا سيتم إصدار قرار رسمى بالاسم الجديد.

وفى سياق متصل أكد اللواء أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، فى تصريحات لـــ " اليوم السابع "، أن تغيير اسم ميدان رابعة العدوية مجرد اقتراح ولم يتم البت فيه، وسوف تكون هناك مشاورات حول تغيير المسمى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة لم يكن لديه مانع من تغيير المسمى، ولكن بعد موافقة اللجنة الاستشارية، فضلا عن موافقة لجنة التسميات بالمحافظة، وأنه حتى الآن هو مجرد رأى مطروح ولم يتم اتخاذ أى قرارات بشأنه.