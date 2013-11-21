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مصدر بـ"الوزراء": الحكومة تستعين بـ"وكيل أمن الدولة" الأسبق للقضاء على الإرهاب

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مصدر بـ"الوزراء": الحكومة تستعين بـ"وكيل أمن الدولة" الأسبق للقضاء على الإرهاب مصدر بـ"الوزراء": الحكومة تستعين بـ"وكيل أمن الدولة" الأسبق للقضاء على الإرهاب

فيتو

أكد مصدر بمجلس الوزراء، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بدأت في الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين في إعداد دراسات خاصة لمكافحة الإرهاب في سيناء والعريش وكل أنحاء ، وعلى رأس هذه القيادات اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق.

أضاف المصدر أن اللواء فؤاد علام، حضر أمس الأربعاء، إلى المقر المؤقت للحكومة بالهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، وأجرى لقاءً مع الدكتور كمال الجنزورى مستشار رئيس الجمهورية في مكتبه الخاص، وأجروا مباحثات حول كيفية مكافحة الإرهاب الذي زادت جرائمه وأفعاله المشينة في الأيام الأخيرة.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بدأ، منذ قليل، اجتماعا بكامل تشكيله لبحث آليات مكافحة الإرهاب واستعراض تقرير وزير الداخلية حول الحالة الأمنية في البلاد وكيفية التنسيق مع القوات المسلحة للقضاء علي البؤر الإرهابية والإجرامية.

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