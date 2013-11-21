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اجتماع مغلق بين "الببلاوى والجنزورى والسيسى وإبراهيم"

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اجتماع مغلق بين "الببلاوى والجنزورى والسيسى وإبراهيم" اجتماع مغلق بين "الببلاوى والجنزورى والسيسى وإبراهيم"

كشف مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور حازم الببلاوي عقد اجتماعًا مغلقًا مع الفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الدكتور كمال الجنزوري مستشار الرئيس المؤقت للبلاد رئيس مجلس الوزراء السابق، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر هيئة الاستثمار.

يبحث الببلاوي خلال الاجتماع الحالة الأمنية وتطورات الأوضاع بالبلاد، العمليات الإرهابية والاغتيالات المتعمدة المتلاحقة، آليات التصدي لها.

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