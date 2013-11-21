عبد الرحيم كمال يكشف سرّ دهشة يحيى الفخراني

بالرغم من التحفظ الشديد حول تفاصيل مسلسل يحيى الفخراني المنتظر، إلا أن "سيدتي نت" تمكّنت من كشف بعض تفاصيل المسلسل من الكاتب عبد الرحيم كمال، الذي قال: "إنّ العمل في مراحله الأخيرة حالياً، وقد شارفت كتابته على الانتهاء. ومن المتوقع أن نبدأ التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل، أو في منتصفه، أو نهايته".

وأشار كمال إلى أنه كان قد بدأ في كتابة العمل منذ العام الماضي، موضحاً أنّ سبب تأخّره هو أنه يأخذ وقته كي يقدم عملاً مميزاً ومختلفاً.

وعن تفاصيل القصة، رفض كمال الكشف عن أيّ تفاصيل، إلا أنه خصّنا بالتأكيد على أنّ المسلسل يُعيد يحيى الفخراني إلى الدراما الصعيدية؛ وهي البيئة التي تدور فيها الأحداث، كما أشار إلى أنّ سرّ تسمية المسلسل بـ "دهشة"، يرجع إلى اسم البلد التي تتمحور حولها القصة.

من جهة أخرى، أكد كمال أنه يعطي رأيه في اختيار الأبطال مع الدكتور يحيى الفخراني. ولكن يبقى القرار الأول والأخير لشادي الفخراني الذي يتولى إخراج العمل، وأضاف أنه تمّ التعاقد بالفعل مع يسرا اللوزي ومحمود الجندي، فيما يجري اختيار باقي الأبطال.

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