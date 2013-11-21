مدير أعمال هيفا: مقارنتها بغادة عبد الرازق كلام خايب

أكد مصطفى سرور، مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي، في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، أنه كان السبب وهمزة الوصل بين هيفا والمخرج محمد سامي اللذين يتعاونان في مسلسل "جريمة قتل".

وأشار سرور إلى أنّ اسم المسلسل مبدئي، وسيتم تغييره، موضحاً أنّ السر في قبول هيفا للدور يرجع إلى اختلاف شخصيته وبُعدها التام عن شخصيّتها. وأضاف: "عندما يذكر اسم هيفا، فمن الصعب أن يكون ذلك في عمل بعنوان "جريمة قتل"، وهذا هو التحدّي فالمسلسل مليء بالإثارة والأكشن".

وأكد سرور أنّ اختيار محمد سامي يرجع لأنّه أحد أهمّ المخرجين في مصر، وقال: "رغم أنّ هيفا لم تكن تنوي تقديم عمل دراميّ جديد، إلا أنّ فكرة المسلسل دفعتها إلى قبول هذا العمل؛ ومن المحتمل بدء التصوير نهاية شهر ديسمبر، ليكون جاهزاً للعرض خلال رمضان ."2014

وحول ما أثير عن أن سامي يردّ الضربة لغادة بـ"هيفا وهبي"، قال سرور: "هذا كلام خايب، فلو قدّم سامي مسلسل مع سميّة الخشاب أو فنانٍ رجل حتى، فهل يردّ بذلك الضربة لغادة؟ وهل غادة تردّ له الضربة بتعاونها مع محمد بكير؟".

وعن أبطال العمل قال سرور: "يشارك في المسلسل طارق لطفي وماجد المصري وأحمد زاهر. ومن لبنان ندى بو فرحات وعمار شلقن فيما يجري اختيار باقي الممثلين".

من جهة أخرى، تستمرّ هيفا في تصوير مشاهدها في فيلم "حلاوة روح"، حيث ستبدأ في تصوير المشاهد الخارجية، كما تنتظر عرض "مولد وصاحبه غايب" المؤجّل منذ عامين.

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