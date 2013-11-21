المجمع المقدس يعتمد لجنة جديدة للعلاقات الإسلامية المسيحية

أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا منذ قليل، عقب انتهاء المجمع، قال فيه، انتهى المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وحضور 101 عضو من إجمالى عدد الأعضاء 114.

وقال البيان: تم إقرار عدة أمور أبرزها اعتماد لائحة جديدة منظمة لعمل الأسقف فى الكنيسة القبطية وهى "دليل الأب الأسقف ونظم إدارة الإيبارشية"، ليكون المجمع المقدس قد اعتمد خلال العام الأول لولاية البابا تواضروس لوائح، وهى دليل الرهبنة القبطية وإدارة الحياة الديرية، لائحة فى شأن تنظيم وخدمة الآباء الكهنة، لائحة مجالس الكنائس وكذلك دليل الأب الأسقف ونظم إدارة الإيبارشية.

واضاف أنه تم الاعتراف بثلاثة أديرة جديدة هى، دير الأنبا متاؤس الفاخورى بإسنا، دير البتول للراهبات بملوى، ودير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب أفريقيا.

وذكر بيان المجمع تم تشكيل لجان مجمعية، لوضع معايير المنهج الأرثوذكسى فى الخدمة والتعليم، وأخرى لدراسة موضوع وادى الريان مع رفع تقرير إلى لجنة شئون الرهبنة والأديرة ومنها إلى المجمع المقدس، وكذلك اعتماد نص صلوات قسمة تقال فى صوم وأعياد السيدة العذراء.

وأوصى المجمع بإنشاء بيوت الضيافة ومركز للتعافى من الإدمان للفتيات، وإرسال بيانات ومعلومات موجهى ومدرسى الدين المسيحى إلى سكرتارية المجمع المقدس لتجهيز تقرير يقدم لمسئولى وزارة التربية والتعليم، لحل مشكلة نقص مدرسى وموجهى مادة الدين المسيحى.

وأكد المجمع، أنه تم إضافة لجان فرعية له وهى لجنة رعاية الموهوبين تابعة للجنة الرعاية والخدمة، لجنة العلاقات الإسلامية والمسيحية تابعة للجنة العلاقات العامة، لجنة اعتماد الاعتراف بالقديسين تابعة للجنة الطقوس، تعديل اسم لجنة أخوة الرب الأصاغر إلى لجنة "أخوة الرب الأصاغر ورعاية الملاجئ"، كما قرر المجمع إرسال بيانات ومعلومات موجهى ومدرسى الدين المسيحى إلى سكرتارية المجمع المقدس، لتجهيز تقرير يقدم لمسئولى وزارة التربية والتعليم لحل مشكلة نقص مدرسى وموجهى مادة الدين المسيحى، كما وضع توصية لدارس الإكليريكية المُرسَل من إيبارشية ينبغى أن تستوعبه هذه الإيبارشية سواء ككاهن أو فى أى مجال للخدمة فيها مع ضمان حياة كريمة له، بشرط إجراء كشف طبى شامل للمتقدمين للدراسة الإكليريكية تقوم به إدارة الكلية.

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