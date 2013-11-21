حركة "فتح" تدين الحادث الإرهابى الذى تعرض له الجنود بسيناء

كتب عبد اللطيف صبح وإبراهيم سعيد - تصوير هشام السيد

أدان سميح رجب برزق، أمين سر حركة فتح الفلسطينية بالقاهرة، الحادث الإرهابى الذى تعرض له جنود الجيش المصرى بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، أمس.

وأضاف برزق خلال كلمته بحفل إحياء الذكرى التاسعة لرحيل الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، أن الرئيس الراحل عرفات حارب كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية.

وقال أمين سر حركة فتح الفلسطينية بالقاهرة "لا فلسطين بدون مصر القادرة "، لافتًا إلى أن فلسطين هى بوابة مصر الشرقية، مؤكدًا أن أبو عمار لم يفرق أبدًا بين فتحاويًا وآخر، وأنه ظل رمزًا لمحاربة الديكتاتورية، مما جعله طريدًا من الاحتلال الصهيونى حتى دسوا له السم.