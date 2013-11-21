وزير التجارة والصناعة: حققنا إنجازات رغم الظروف الصعبة

علق الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، على الحوادث الإرهابية التى تطال رجال الشرطة والجيش قائلاً: "أننا نواجه حربًا بمعنى الكلمة ضد الإرهاب الذى يريد هدم الوطن، وعلى الشعب المصرى جميعًا أن يقف على قلب رجل واحد وينحى كل الاختلافات السياسية جانبًا"، مشددًا على أنه لا يجوز المصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء ولا تسامح معهم كونهم أعداء الوطن.

وعن وصف حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بأنها "مرتعشة" فى قراراتها قال "عبد النور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى عبر فضائية "أون تى فى": "هذا كلام فى غير محله"، لافتًا إلى أن هذه الحكومة على الرغم من الظروف الصعبة التى تعمل فيها حققت إنجازات بمعنى الكلمة، مؤكدًا أنه فى خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى حياته بسبب الأموال التى ضخت فى شرايين الاقتصاد الوطنى.