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كلوب: دورتموند أثبت للعالم أنه يمكن هزيمة بايرن ميونيخ

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كلوب: دورتموند أثبت للعالم أنه يمكن هزيمة بايرن ميونيخ كلوب: دورتموند أثبت للعالم أنه يمكن هزيمة بايرن ميونيخ

دورتموند ( /أ ش أ/) - يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند أن فريقه أثبت قدرته على إسقاط بايرن ميونيخ من قبل.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب البوندزليجا بفارق أربع نقاط عن دورتموند قبل لقاء الفريقين على استاد سيجنال ايدونا بارك.

يذكر أن دورتموند لم يمن بالهزيمة فى البوندزليجا من جانب بايرن منذ فبراير 2010 ويدرك كلوب أنه فى حالة سعيه لمواصلة سجله الخالي من الهزائم على ملعبه فيجب أن يكون لاعبيه فى قمة مستواهم.

وقال كلوب للموقع الرسمى للبوندزليجا: "لدينا الإمكانيات لإحداث مشكلات لهم.. ولكن يجب ان نلعب بنسبة 100 % من مستوانا".

واعترف كلوب أنه سيكون من الصعب هزيمة النادي البافاري خاصة بعد فوزه بكافة مبارياته وخسارته نقطتين فقط منذ بداية الموسم.

يذكر ان دورتموند يخوض اللقاء وهو يعانى من غيابات عديدة بسب الإصابات وخاصة فى خط الظهر الذى يغيب عنه ماتس هوملز ومارسيل شميليزر ونيفين سوبوتيتش ولوكاس بيزشيك.

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