النائب العام يحيل 5 من متهمي التعدي على سيارة الترحيلات للجنايات‎

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، إحالة خمسة متهمين من مرتكبى أحداث التجمهر والتعدى على سيارة الترحيلات بمدينة نصر إلى المحكمة الجنائية العاجلة.

وقال” أحمد الركيب ” المتحدث بأسم النيابة ان النيابة قد تلقت إخطاراً من الشرطة فى 10 أكتوبر بتجمهر مجموعة من العناصر الإجرامية بتقاطع شارع عباس العقاد والبطراوى بمدينة نصر حال مرور سيارة تابعة لشرطة الترحيلات وبداخلها المتهمين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية .

وأضاف ان هذة العناصر الإجرامية قامت بإعتراض طريق السيارة وعطلوا حركة المرور وأحدثوا تلفيات شديدة جدا وتعدوا على طاقم الحراسة المصاحب للسيارة وأحدثوا إصابة أحد أفراد القوة وقد تمكنت الشرطة من ضبط خمسة من مرتكبى الأحداث.

وأشار بأن النيابة قامت بإستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة وأسندت إليهم إرتكاب جرائم التجمهر والتعدى على الموظفين العموميين وإصابة فرد الشرطة وإتلاف سيارة الترحيلات وأمرت بحبسهم إحتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة الجنائية العاجلة .