أنشيلوتي: حرمان رونالدو من الكرة الذهبية يحتاج لكثير من الجرأة

مدريد، (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم أن عدم منح لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الكرة الذهبية لهذا العام يتطلب "الكثير من الجرأة".

وسيكشف عن اسم الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2013 في الـ13 من يناير المقبل في حفل الفيفا السنوي، ويعد رونالدو المرشح الأبرز للفوز بها بجانب الفرنسي فرانك ريبيري، والأرجنتيني ليونيل ميسي محتكر الجائزة في الاعوام الأربعة الماضية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية في هذا الشأن: "عدم إعطاء رونالدو الجائزة يحتاج قرارا جريئا للغاية، رونالدو يعيش فترة مذهلة، أحب طريقة لعبه للكرة بشكل مدهش، وأنتظر فوزه بالجائزة لأنه يستحقها".

وفي سياق آخر، تحدث كارلو عن مستقبل الريال هذا الموسم، مبينا "إنني مقتنع من أن الأداء سيتحسن، وسنكون فريقا تنافسيا للغاية في أوروبا، هذا ليس شغفا، لكن لدينا دافع كبير، الفوز بدوري الابطال ليس سهلا، الأمر احيانا يتعلق بالأداء واحيانا بالحظ، لا بد ايضا من التحلي بمعدل لياقة بدنية وتحضير ذهني مرتفع".

كما أبدى رضاه عن تأهل منتخبات البرتغال وفرنسا وكرواتيا لكأس العالم بعد تجاوز الملحق الأوروبي، مشيرا الى أن ذلك سيجلب معنويات مرتفعة للاعبي الريال المتواجدين بتلك المنتخبات.

واعترف أنشيلوتي بأنه حائر بعد إصابة لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة ما بين تعديل خطة اللعب أو الاستمرار بإيجاد بديل له.

وعن الاختلاف بين ريال مدريد وباقي الفرق، أجاب الإيطالي المخضرم "لم أشاهد فريقا آخر يجمع تسعة القاب أوروبية وينتظر لقبا جديدا".