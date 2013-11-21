الأرصاد الجوية تحذر من ارتياد البحر خلال هذه الفترة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من ارتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.

كما دعا السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرق أثناء هطول الأمطار وتجنب مجاري الأودية والسيول خاصة في المناطق القريبة من المرتفعات وعدم التعرض المباشر للسحب أثناء حدوث البرق والرعد.

وقال المركز في بيان له اليوم أنه نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الجنوب الغربي ومصحوب بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكذلك تحرك تشكيلات من السحب نحو الدولة قادمة من وسط وشرق المملكة العربية السعودية فإن هذه العوامل كلها أدت إلى أن يسود الدولة حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأضاف أن ذلك أدى الى تطور وتكاثر السحب على غرب الدولة من بعد ظهر أمس تخللها سحب ركامية صاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعد أحيانا على معظم مناطق الدولة حيث أثرت هذه الحالة ابتداء على السلع والغويفات والجزر الغربية ثم تقدمت بشكل بطيء وتدريجي باتجاه مدينة أبوظبي لتؤثر على أبوظبي والمناطق الجنوبية والغربية صباح اليوم مع استمرار سقوط الأمطار مختلفة الشدة ثم تقدمت لمنطقة العين والمناطق الشمالية "دبي والشارقة ورأس الخيمة".

وأشار البيان إلى أن هذه الحالة كانت مصحوبة بنشاط للرياح لتسجل أقصى سرعة رياح في الرويس / 96 / كم في الساعة مما أدى إلى إثارة الغبار والأتربة على أغلب مناطق الدولة وانخفاض مدى الرؤية الأفقية كما اضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان مع هذه الرياح النشطة والقوية أحيانا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على الدولة يوم غد حيث يستمر الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة مع استمرار فرصة جريان السيول والأودية وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر وأن البحر سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان خاصة مع وجود السحب.

وأكد المركز استمرار الطقس غائما إلى غائم جزئيا على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار وتخف حدة حالة عدم الاستقرار تدريجيا من بعد الظهر والمساء وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.

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