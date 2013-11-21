"اليوم السابع" ينفرد غداً بنص تحريات الشهيد مبروك عن هروب مرسى

فى انفراد جديد، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الجمعة، نص تحريات شهيد الأمن الوطنى، محمد مبروك، عن هروب الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، من سجن وادى النطرون، وتفاصيل ما رصده من اتصالات بين قيادات إخوانية وعناصر من حركة حماس، لنشر الفوضى فى مصر.

وتقرأ فى عدد الغد، أول حوار مع الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، بعد سفره للخارج، وتأكيده على أن غيابه عن مصر ليس هروباً وإنما لدواع صحية.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

◄نص تحريات الشهيد مبروك عن هروب "مرسى" من "وادى النطرون".. رصد اجتماعات بين قيادات إخوانية وعناصر من "حماس" لنشر الفوضى فى مصر.. كشف خطة مشعل لتهريب ميليشيات حماس لدعم "الجماعة".. وتسليم 11 جواز سفر مصرياً لحزب الله

◄فى أول حوار بعد سفره: أيمن نور: أنا مش هربان وأوجاع "ركبتى" سبب بقائى فى لبنان

◄قوائم اغتيالات لشخصيات عامة مع قتلة ضابط العمليات الخاصة وزير الداخلية وقيادات الأمن يشيعون جثمان الشهيد أحمد الكبير.. ومصادر: القتلة متورطون فى قتل "مبروك" وتم القبض على اثنين

◄السيسى: من يدرك حجم مشكلات مصر يبتعد عن سباق الرئاسة.. وزير الدفاع لصحف الكويت: "الإخوان" لم يستمعوا لنصائحنا وهددوا بميليشيات

◄نقل المجندين بطائرات النقل العسكر "سى 130" بدلاً من الأتوبيسات.. والجيش الثانى يقود عمليات تفتيش واسعة بحثاً عن مخططى تفجيرات العريش

◄"الخمسين": تعيين وزير الدفاع بموافقة الجيش.. والبابا يرفض الكوتة

◄تقارير أمنية: لجنة ثلاثية بقيادة "عزت" تخطط لعمليات الإرهاب فى سيناء.. مصادر: رصد اتصالات بين القيادات الهاربة وشباب الجماعة لدعم الإرهابيين فى شبه الجزيرة

◄"محلب" يزور "ابنى بيتك" ويقول للمستفيدين: "أنا خدامكم"



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