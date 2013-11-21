مقتل جنديين وطفل وإصابة 3 فى انفجار وقصف بـ"دماج" اليمنية

قتل جنديان يمنيان فى انفجار لغم أرضى، مساء اليوم الخميس، عند أحد مداخل منطقة "دماج" بمحافظة صعدة، شمالى البلاد، فيما لقى طفل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون فى قصف لجماعة الحوثى على المنطقة ذاتها، بحسب مصدر أمنى وشهود عيان.

وقال مصدر أمنى لوكالة الأناضول، إن "جنديين من فرق المراقبة الحكومية لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين، لقوا حتفهما إثر انفجار لغم أرضى أودى بحياتهما على الفور مساء اليوم، عند أحد مداخل منطقة دماج".

وفى وقت سابق من اليوم، أفاد شهود عيان بأن طفلا لقى مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين فى قصف نفذته جماعة الحوثى (الشيعية)، الخميس، على منطقة "دماج"، ذات الغالبية السنية، أثناء تواجد لجنتى الوساطة الرئاسية والبرلمانية فى المنطقة، واللتين تمكنتا اليوم من الدخول إلى "دماج"، بعد يومين من محاولات الدخول بسبب رفض جماعة الحوثى.

وكانت اللجنة الحكومية أعلنت، ظهر اليوم، وقف إطلاق النار بين جماعة الحوثى والسلفيين لفترة 48 ساعة ابتداء من عصر، اليوم الخميس، فى الوقت الذى ما تزال الأوضاع متوترة بين الطرفين فى ظل تردى الأوضاع الإنسانية فى بلدة دماج التى يقطنها نحو خمسة عشر ألف نسمة.

ومؤخرًا، ازدادت وتيرة المواجهات بين جماعة الحوثى، وجماعة سلفية تسكن منطقة "دماج" التابعة لمحافظة صعدة، التى يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2010، بعد أن خاضوا 6 حروب مع السلطات فى عهد نظام الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.

وخلفت المواجهات حتى اليوم أكثر من 120 قتيلا ونحو 250 مصابا فى صفوف السلفيين، فى حين لم يعلن الحوثيون عن خسائرهم جراء المواجهات.

وبدأ النزاع الحوثى- السلفى مطلع عام 2011 بعد شهور من سيطرة الحوثيين على صعدة.

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