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بالصور .. إشتباكات بالحجارة بين طلاب الإخوان ومؤيدى السيسي بجامعة المنوفية

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مواجهات الجامعة 1

إشتباكات بالحجارة بجامعة المنوفية

شهد مجمع الكليات النظرى لجامعة المنوفية بشبين الكوم اشتباكات بالحجارة بين طلاب جماعة الاخوان مؤيدي الرئيس المعزول وطلاب مؤيدين القوات المسلحة الفريق مما أدى الى اصابة خمسة على الاقل من الطرفين .

تدخل أفراد الأمن الأدارى لجامعة المنوفية وحاول الفصل بين الطلاب وإنتقلت قوات الأمن لمجمع الكليات فى إنتظار أوامر رئيس الجامعة بإستدعائهم للسيطرة على الموقف إلا أن القوات لم تدخل الحرم الجامعي وأكتفت بالتواجد أمام السور الخارجى للجامعى .

فيما ألقت قوات الشرطة على أحد المشاركين فى المسيرة وبحوزته شومة يدعى أحمد مصطفى السيد دياب وتم نقل 3 طلاب مصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

 

 

 

مواجهات الجامعة 2

 

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