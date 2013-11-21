“ثوار مصر” يرفض مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور

رفض تحالف “ثوار مصر” المادة التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور والخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً وهي المادة التي اعترض عليها جموع شباب الثورة طوال نحو 3 سنوات ولم يحدث بها سوى تغييرات طفيفة من لجنة الخمسين.

وقال التحالف ـ في بيان أصدره اليوم الخميس أنه على الرغم من اجتماعات شباب التحالف مع العديد من أعضاء اللجنة وإبلاغهم بالرفض التام لمحاكمة المدنيين عسكرياً أدخلت اللجنة تعديلا يتحدث عن الجرائم التي تمثل إعتداء مباشرعلى ضباط أوأفراد القوات المسلحة بسبب تأدية عملهم وهو ما يعتبر التفافا حول المبدأ المرفوض من الأساس.

وطالب عامر الوكيل المنسق العام للتحالف شباب الثورة أعضاء اللجنة وحركة تمرد بالإنسحاب فوراً من أعمال لجنة الخمسين لأن هذه المادة تأتي ضمن أهم أولويات الثورة بالتخلص من كل مظاهر الظلم المجتمعي التي مارسها النظام العسكري الذي حكم مصر طوال عقود طويلة على حد قوله.

كما طالب الوكيل ،الشخصيات الوطنية المحسوبة على الثورة بتوضيح موقفها حال استمرار وجود هذه المادة الظالمة والتي حافظ عليها تنظيم الإخوان أيضاً في دستور 2012 دون أي خجل.

وشدد الوكيل على أن التحالف سيسعى مع جميع شباب الثورة للوقوف ضد تمرير هذا الدستور إذا لم تتحقق المطالب الأساسية للحكم العادل ، خاصة وأن الشعب لايطالب سوى بالعدل فقط وتحقيق الحد الأدنى للحياة الكريمة التي أعلنتها الثورة كشعار رئيسي ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية).

أ ش أ