احتفالات التأهل للمونديال قد تحرم ثنائي الجزائر من مواجهة برشلونة

(إفي): تأخرت عودة الثنائي الجزائري ياسين براهيمي وحسان يبدا الى إسبانيا للانضمام الى فريق جرنادا الذي يستعد لملاقاة برشلونة في الليجا، وذلك لانشغالهما باحتفالات تأهل منتخب بلادهما الى منديال البرازيل 2014.

ويحل غرناطة ضيفا على العملاق الكتالوني بملعب كامب نو في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني السبت المقبل.

وشارك براهيمي ويبدا في تأهل "محاربي الصحراء" لكأس العالم الثلاثاء الماضي عقب الفوز على بوركينا فاسو في الجولة الفاصلة من التصفيات الأفريقية بهدف نظيف في البليدة.

وأبلغ اللاعبان ناديهما بموعد عودتهما الخميس إلا أن اللاعبين لم يصلا حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعلن جرنادا يوم الجمعة قرارا بشأن الثنائي الجزائري قد يصل لفرض غرامة عليهما، في حين لم يتأكد بعد ما اذا كان ألكاراز سيعاقبهما بالاستبعاد من قائمة مباراة برشلونة أم لا.