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مظاهرة لطلاب «الإخوان» في جامعة القاهرة.. وقطع الطريق قرب «المترو»

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مظاهرة لطلاب «الإخوان» في جامعة القاهرة.. وقطع الطريق قرب «المترو» مظاهرة لطلاب «الإخوان» في جامعة القاهرة.. وقطع الطريق قرب «المترو»

تظاهر عدد من طلاب الإخوان بجامعة القاهرة أمام كلية دار العلوم، الخميس، احتجاجًا على مقتل طالب بأحداث المدينة الجامعية بالأزهر.

وردد طلاب الإخوان هتافات مناهضة لشيخ الأزهر والقوات المسلحة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، واشتبك طلاب «الإخوان» مع زملائهم من المؤيدين للقوات المسلحة داخل جامعة القاهرة، وفصلت قوات الأمن الإداري بين الطرفين.

وفي سياق متصل، نقل طلاب «الإخوان» مظاهراتهم إلى خارج جامعة القاهرة من ناحية بوابة «المترو»، ما تسبب في توقف حركة المرور بمحيط الجامعة وحدوث اشتباكات مع قائدي السيارات المارة.

كان الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، قال صباح الخميس، إن اشتباكات المدينة الجامعية لجامعة الأزهر التي وقعت، مساء الأربعاء، أسفرت عن سقوط طالب واحد قتيلًا، يبلغ من العمر 23 عامًا، في الفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الأزهر.

وأضاف «الأنصاري» أن الطالب الضحية تم نقله بسيارة الإسعاف التابعة للجامعة، حيث توفي بسبب طلق خرطوش بالرأس، وأشار إلى أنه رغم وقوع ضحية للاشتباكات فإنه لم تسجل أي إصابات، مبينًا أنه خلال اشتباكات المدينة الجامعية للأزهر تكرر نقل المصابين بطرق أخرى غير سيارات الإسعاف.

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