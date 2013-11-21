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التحقيق مع نقيب شرطة ساعد في تبرئة قيادات «إخوانية» في أحداث شغب بالمنيا

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التحقيق مع نقيب شرطة ساعد في تبرئة قيادات «إخوانية» في أحداث شغب بالمنيا التحقيق مع نقيب شرطة ساعد في تبرئة قيادات «إخوانية» في أحداث شغب بالمنيا
بدأت النيابة الكلية في المنيا، الخميس، برئاسة تامر مطيع، وإشراف المستشار عمر مختار، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التحقيق مع «أحمد.ع.ا»، نقيب شرطة بمركز شرطة العدوة، لتورطه في «توثيق شهادات بالشهر العقاري تمنح 3 عناصر بينهم 2 من الإخوان المسلمين الحصول على إخلاء سبيل والبراءة من الاتهامات الموجهة إليهم في القضية رقم 2322 لسنة 2013 اقتحام قسم شرطة العدوة».وجهت النيابة الكلية لنقيب الشرطة تهمة «الشهادة الزور لمنحه شهادات موثقة لكل من (محمد.ر)، أحد كوادر التيارات الإسلامية، والدكتور (نصر.م)، أحد قيادات التيارات الإسلامية، و(حمدي.م.ا)، أحد المتهمين السابقين في قضايا حيازة مواد مخدرة وسيارات مسروقة».وكشفت مصادر أمنية بشمال المنيا أن فريقًا من البحث الجنائي برئاسة العقيد عصام الخضري، رئيس مباحث الشمال، والمقدم عصام زين، وكيل الفرع، بإشراف العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي، «تواجد المتهمين في مسرح الأحداث وارتكابهم وقائع شغب رغم قيام ضابط الشرطة بمنحهم شهادات موثقه مكّنتهم من الحصول على إخلاء سبيل».

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