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بالصور.. بدء تنفيذ تطوير ميدان المؤسسة وشارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة

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قام الدكتور مهندس أسامة عقيل، الاستشارى بجامعة عين شمس، بعمل جولة ميدانية لميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، لتفقد بدء أعمال تطوير الميدان من رفع مساحى للمنطقة، وكان يرافقه اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور أحمد المحمدى استشارى الطرق والمطارات، والمهندس فخرى مختار مدير إدارة الطرق بالقليوبية، والمهندس مصطفى أبو حجر رئيس حى غرب شبرا الخيمة والمهندس محمد أمين المقاولون العرب.

وطرح الدكتور أسامة عقيل خلال تفقده للميدان نقل كوبرى المشاة إلى مسافة تقدر 300 متر ليتقابل مع كوبرى مشاه محطة مترو الأنفاق شبرا الخيمة من اجل توسعة مداخل ومخارج الميدان، كما طالب من اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة تحديد تبعية المنطقة المجاورة لمحطة قطار شبرا الخيمة وهى المنطقة التى يفصلها سور حديدى على الجانب الأيمن فى اتجاه طريق القاهرة- إسكندرية الزراعى، من أجل تطويرها والاستفادة منها فى عمل طريق بطيء للنقل الجماعى والسرفيس وموقف لسيارات الأجرة، وفصلهم عن طريق مصر إسكندرية الزراعى، كما عاين أرض الشركات والتى مزمع إنشاء موقف متعدد الطوابق ومول.

وتجول عقيل منطقة شرق سكك حديد شبرا الخيمة لوضع تصور لتطوير موقف أتوبيس شبرا الخيمة وأم بيومى والبنزينة والمنشية، كما وعد فى حال أن أرض موقف الأتوبيس تتبع أو ملكية المحافظة إنشاء موقف متعدد الطوابق مماثل لموقف السيدة زينب وعمل محال لتقديم كل الخدمات للمترددين على الموقف.

كما زار دار الإدارة المحلية لوضع مخطط للاستفادة من إمكانيات الدار نظرًا لموقعها الفريد وقربها من نهر النيل.

وناقش مع اللواء نشأت مدير الإدارة المركزية للنقل الجماعى والنهرى خطة تطوير النقل الجماعى وإنشاء مراسٍ ومحطات للنقل النهرى بداية من كلية الزراعى حتى مدينة القناطر الخيرية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن العمل الفعلى بدأ لتطوير ميدان المؤسسة بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأضاف "عبد الظاهر"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن شركة المقاولون العرب بدأت العمل بأربع فرق عمل، منها فرقتان للرفع المساحى لميدان المؤسسة على جانبى شارع الكورنيش وشارع أحمد حلمى، فيما بدأت فرقة أخرى عمل المجسات لشارع أحمد عرابى، والأخيرة لشارع 15 مايو.. والبدء فى عمل مجسات استرشادية على مسافات بشارع أحمد عرابى، والمقرر تطويره بتكلفة 8 ملايين جنيه، وأوضح أن الرفع المساحى يتم إرساله بعد الانتهاء منه إلى الدكتور المهندس أسامة عقيل، لإخراج المقايسة النهائية للتصميم والتنفيذ.

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