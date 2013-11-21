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الإسراف فى إرضاع الطفل يسبب المغص

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الإسراف فى إرضاع الطفل يسبب المغص الإسراف فى إرضاع الطفل يسبب المغص

يتقلب توقيت النوم عند الأطفال حديثى الولادة، فينامون نهارا ويستيقظون ليلا، ويكون ذلك نتيجة للتغيرات التى يمر بها الطفل بعد الولادة.
> يقول الدكتور رفيق شوقى عطا لله، أستاذ طب الأطفال إن الطفل أثناء تواجده فى بطن الأم تكون تغذيته عن طريق الحبل السرى، وعندما تتم الولادة ويبدأ الطفل فى الرضاعة تبدأ أجهزة الجسم بوظيفتها كالجهاز الهضمى، مما يؤثر فى البداية على الطفل، وعندما يرضع الطفل يؤدى لبن الرضاعة إلى حدوث غازات فى البطن، وينتج عنه مغص فى بطن الطفل، مما يؤدى إلى استيقاظ الطفل ليلا نتيجة للمغص، ونومه فى النهار.
> ويضيف "عطا لله"، أن الرضاعة الطبيعية تكوينها أفضل من إعطاء الطفل اللبن الصناعى، ولا تؤدى إلى حدوث مغص عند الأطفال، مضيفا أن أول 3 أشهر للطفل يكون نومه متقلبًا، نتيجة للمغص الناتج من غازات اللبن.

كما ينصح أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، لتجنب حدوث المغص بألا تقوم الأم كلما يبكى الطفل بإرضاعه، فمن الممكن أن تعطيه بدلا من الرضاعة أعشابا طبيعية مثل الينسون والكاموميل، ويجب على الأم أن تقوم برضاعة الطفل كل ساعتين، وفى حالة بكاء الطفل بكاء مستمر نتيجة لمغص شديد من الممكن أن تعطيه الأم بعض أدوية المغص .
> يوضح الطبيب، أن تغذية الأم السليمة وتناولها جميع العناصر الغذائية المتكاملة مع شرب 3:4 أكواب لبن فى اليوم، تساعدها على إرضاع طفلها رضاعة طبيعية، ولا تؤثر على صحته وتعمل على تغذية الطفل تغذية صحية متكاملة .

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