خبير أمنى: السيسى ارتدى ملابس الميدان ليعلن الحرب

فيتو

أكد العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمنى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، أراد أن يظهر أمس في تشييع جنازة شهداء العريش هو ورجال القوات المسلحة بملابس الميدان، ليوجه رسالة للشعب أننا في مجلس حرب والقوات المسلحة أعلنت الحرب على الإرهاب وعلى كل من لا يريد الخير لهذا البلد.

وطالب الشعب بأن يتكاتف مع الجيش والشرطة من أجل الوطن وحمايته، وأضاف عكاشة - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مباشر من العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية أمانى الخياط على قناة "أون تى في"، أن ما تفعله جماعة الإخوان لن توقف سير قوات الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب.

وأوضح أن المقدم محمد مبروك أنهى عمله المكلف به في جمع المعلومات والأدلة التي تدين محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان وسيتم عرضها على النيابة وبالتالى فإن جميع تحركات الإخوان لن تفيد بشىء وسيتم القضاء على الإرهاب.

شبكةعيونالإخبارية

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