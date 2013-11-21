وزيرالخارجية: نعمل على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الجانبين المصري والروسي

عرض وزير الخارجية أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم تقريراً حول أبرز أنشطة العلاقات الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أشار إلى الزيارة الناجحة التي أجراها وزيرا خارجية ودفاع روسيا إلى مصر والتي أظهرت دعم الجانب الروسي للتطورات الجارية في مصر.

وأوضح أنه جاري العمل على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الجانبين المصري والروسي.

كما رحب الوزير بقرار روسيا برفع حظر السفر إلى مصر، معتبراً إياه بادرة طيبة من الجانب الروسي ودليلاً على الثقة في استقرار الأوضاع الامنية و السياسية في مصر، مضيفاً أن هناك عدداً من الدول بصدد الإعلان عن رفع الحظر قريباً.

ومن جانب آخر عرض وزير الخارجية أهم نتائج القمة العربية الإفريقية التي استضافتها الكويت الشقيقة مؤخراً، وهي القمة التي تم التركيز خلالها على تعزيز أطر التعاون الإقتصادي بين الدول العربية والإفريقية، مشيراً إلى اللقاءات الثنائية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية مع قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة في القمة، وهي اللقاءات التي أظهرت تزايد الدعم الدولي لمصر، وتفهماً كاملاً وايجابياً من كافة هؤلاء القادة لما تشهده البلاد من تقدم على صعيد المسار السياسى.