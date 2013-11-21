أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

وزيرالخارجية: نعمل على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الجانبين المصري والروسي

  • 14
Google+ Print
وزيرالخارجية: نعمل على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الجانبين المصري والروسي وزيرالخارجية: نعمل على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الجانبين المصري والروسي

 

نبيل فهمي وزير الخارجية

عرض وزير الخارجية أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم تقريراً حول أبرز أنشطة العلاقات الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أشار إلى الزيارة الناجحة التي أجراها وزيرا خارجية ودفاع روسيا إلى والتي أظهرت دعم الجانب الروسي للتطورات الجارية في مصر.

وأوضح أنه جاري العمل على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الجانبين المصري والروسي.

كما رحب الوزير بقرار روسيا برفع حظر السفر إلى مصر، معتبراً إياه بادرة طيبة من الجانب الروسي ودليلاً على الثقة في استقرار الأوضاع الامنية و السياسية في مصر، مضيفاً أن هناك عدداً من الدول بصدد الإعلان عن رفع الحظر قريباً.

ومن جانب آخر عرض وزير الخارجية أهم نتائج القمة العربية الإفريقية التي استضافتها الكويت الشقيقة مؤخراً، وهي القمة التي تم التركيز خلالها على تعزيز أطر التعاون الإقتصادي بين الدول العربية والإفريقية، مشيراً إلى اللقاءات الثنائية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية مع قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة في القمة، وهي اللقاءات التي أظهرت تزايد الدعم الدولي لمصر، وتفهماً كاملاً وايجابياً من كافة هؤلاء القادة لما تشهده البلاد من تقدم على صعيد المسار السياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم