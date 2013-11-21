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ناجح إبراهيم: "الإخوان" وراء استهداف الجنود بالعريش

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ناجح إبراهيم: "الإخوان" وراء استهداف الجنود بالعريش ناجح إبراهيم: "الإخوان" وراء استهداف الجنود بالعريش

فيتو

قال الدكتور ناجح إبراهيم، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية: إن حادث تفجير أتوبيس العريش الذي وقع اليوم وراح ضحيته 11 شهيدا و35 مصابا من جنود الأمن، يأتي ضمن سلسلة لعدد من التفجيرات التي وقعت وستقع.

وأضاف "إبراهيم" خلال اتصال هاتفى لبرنامج "في الميدان"، على فضائية "التحرير"، اليوم الأربعاء، أن الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هو القائم بتنفيذ عملية اليوم، مشيرا إلى أن جميع الأسلحة التي تم تهريبها من ليبيا وصلت إلى سيناء لأنها مكان آمن للتخزين والتدريب.

وأوضح أن هذه التفجيرات تقع تحت شعار التكفير، لأن فكر ومنهج هذه الجماعات قائم على تكفير جميع الأجهزة الأمنية.

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