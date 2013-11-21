وزارة التعليم: 4 حالات اشتباه بمرض الغدة النكافية بمدرسة قنا

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظات، أن معلم لغة إنجليزية بمحافظة المنوفية، بإدارة بركة السبع التعليمية، بمدرسة شنتنا الحجر الإعدادية بنات، طرد طالبة بالصف الثانى لتعليقها صورة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع على صدرها وسمحت لبعض الطلبة بتعليق شعار رابعة، تم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

وقال التقرير: تم التعدى على مدرس بمدرسة شمنديل بإدارة قويسنا التعليمية، خارج المدرسة وقبل بداية اليوم الدراسى بمعرفة إحدى السيدات هى وزوجها وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية، وبإدارة السادات التعليمية دخل مجهولون مدرسة السادات الثانوية بنات أثناء حفل تكريم مديرة المدرسة لبلوغها سن المعاش وكتبوا على جدران المدرسة عبارات مسيئة للجيش وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة، وبإدارة شبين الكوم التعليمية، سرقة المدرسة الثانوية الزراعية وتبين من الفحص سرقة بعض العهدة بالمدرسة وتم تشكيل لجنة لحصر المسروقات وإحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية وبمحافظة قنا، وبإدارة نقاده التعليمية، وقع حادث تصادم بين سيارتين أجرة كان يستقلها طلاب من مدرسة نقادة الثانوية الزراعية والمعهد الأزهرى الثانوى بنفس المنطقة وإصابة 5 طلاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نقادة المركزى العام لعمل الإسعافات الطبية اللازمة وخرج عدد (4 )طلاب وتحويل طالب إلى مستشفى قنا العام.

أما بإدارة قنا التعليمية، فأضاف التقرير أنه ظهرت 4 حالات اشتباه بمرض الغدة النكافية بمدرسة قنا الثانوية الميكانيكية، وتم تحويل الطلاب إلى المستشفى، ومنحهم إجــازة مرضية لمدة (15) يوما، وتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدرسة والمدارس المحيطة.

وبمحافظة سوهاج، قال التقرير إن إدارة سوهاج التعليمية، ظهرت بها عدد (5) حالات تسمم بمدرسة حماد أحمد أبو السنون تعليم أساسى، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبإدارة طهطا التعليمية، اعتدى ولى أمر طالب بالصف الثالث بمدرسة كمال الداخلى الابتدائية الجديدة بالاعتداء على العاملين بالمدرسة وتهديدهم بالضرب بسلاح أبيض, وتم تحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة شطورة ومحضر إدارى بمركز طهــــــطا وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وبالبحر الأحمر، بإدارة سفاجا التعليمية، ظهرت حالتان اشتباه بمرض الغدة النكافية بمدرستى الشهيد سيف الدين إبراهيم الثانوية، ومدرسة على بن أبى طالب الابتدائية، وتم تحويل الطالبتين إلى المستشفى، ومنحهما أجــازة مرضية لمدة 15 يوما، وتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدرسة و المدارس المحيطة.