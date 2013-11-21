نقيب التمريض: تطبيق كادر المهن الطبية أول يناير خطوة إيجابية لتطوير منظومة الصحة

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ووكيل وزارة الصحة، أن تطبيق قانون كادر العاملين بالمهن الطبية من أول يناير المقبل خطوة إيجابية لتحسين أجور العاملين بالفريق الصحي وتطوير المنظومة الطبية، وأن الحوافز المقررة للعاملين بالخدمات الطبية ستصرف وفقاً لقانون يضمن حصول الأعضاء عليها بشكل منتظم من الباب الأول أجور ومرتبات.

وقالت نقيب التمريض -خلال لقائها مع النقابات الفرعية اليوم الخميس لاستعراض ملامح تطبيق الكادر أن مشروع الكادر يستفيد منه 160 ألف ممرضة، وأن التمريض يقدم 60 % من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأن القانون سيطبق على الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 بالمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية التابعة لوزارة الصحة.

> وأشارت إلى أن الأعضاء سيحصلون مع تطبيق الكادر على حوافز متدرجة للفئات المستفيدة، وفقا للمؤهلات الدراسية وسنوات الدراسة، تبدأ من 430 %إلى 600% ويحصل أخصائي التمريض على 500% وفني التمريض ومساعده على 420%، بينما في الوضع السابق كان أخصائي التمريض يحصل على 225% والفني والمساعد على 210%.

> وقالت إن متوسط ما يحصل عليه أخصائي التمريض شامل النوبتجيات بالنسبة للمدير العام 6609 آلاف و609 جنيهات وأخصائي تمريض أول 4 آلاف و673 جنيها وأخصائي تمريض ثان 3 آلاف و976 جنيها وأخصائي تمريض ثالث 3 آلاف و220 جنيها، وأخصائي بداية التعيين ألفين و537 جنيهاً.

> وأوضحت أن القانون يتضمن ميزات مالية مقابل تبعات الأعباء الوظيفية “قيادة أو إشراف” للعاملين المدرجين بالقانون بالإدارات الفنية بالمستشفيات والمديريات والإدارات والمناطق الصحية، كما سيتم صرف بدلات للحاصلين على الدكتوراه 300 جنيه والماجستير 150 جنيها والزمالة 100 جنيه والدبلوم 50 جنيها، كما ستتم زيادة بدلات العدوى والوقاية من الأشعة من 30 إلى 80 جنيها شهرياً.

أ ش أ