في الذكرى الـ81 لأطول زيجة بأمريكا.. جون: كلمة السر أن توافق دائما على رأي زوجتك

هرب جون وآن البيطار يوم 25 نوفمبر عام 1932 من حي يقطنه عدد كبير من السوريين في بريدجبورت بولاية كونيتيكت الأمريكية وانطلقا بالسيارة بأقصى سرعة ممكنة حتى وصلا إلى هاريسون بنيويورك هربا من قرار والد آن تزويجها من رجل يكبرها بعشرين عاما.

ويقترب الاثنان الآن من عيد زواجهما الـ 81 الذي يحل يوم الاثنين القادم واختارتهما رابطة لقاء الأزواج العالمية بمناسبة عيد الحب كصاحبي “أطول زواج” لعام 2013 في أمريكا، ويضحكان الآن حين يتذكران تلك الزوبعة التي أثاراها في تلك الأيام البعيدة.

ضحك جون البيطار وهو يقول “الكل جن جنونه، وحاولت عمة زوجتي مواساة حماي وقالت له ألا يقلق لأن الزواج لن يدوم”.

ويتذكر جون الذي يبلغ عمره الآن 102 عام كيف قاد السيارة بسرعة جنونية في ذلك اليوم وكيف أنه لا يزال يقود سيارته رغم تقدمه في العمر لكن ليس بهذه السرعة.

وقالت آن البيطار 98 عاما “لم يكن أمامي خيار آخر سوى الهرب لأن والدي كان مصممًا على أن يزوجني رجلا أكبر مني كثيرًا، كان عمري 17 عاما حينها، لم يكن جون ابن الجيران لكنه كان يعيش في نفس الشارع وأحببته، كان عمره 21 عاما واعتاد أن يوصلني إلى المدرسة بسيارته الفورد”، وقاطعها جون ضاحكا “لهذا السبب تزوجتني.. لقد أحبت سيارتي” .

حين تزوجا كان الكساد العظيم في ذروته ولم يكن فيلم (كينج كونج) قد ظهر على الشاشة الفضية بعد وكان الرئيس الراحل جون كينيدي لا يزال في المدرسة الثانوية.

واستطرد جون وهو يمسك بيد زوجته في المنزل الذي يعيشان فيه منذ عام 1964 “شاهدنا معا العالم يتغير أمام أعيننا، كلمة السر هي أن توافق دائمًا على رأي زوجتك”. -نقلا عن رويترز-