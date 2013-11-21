وكيل "إتش تى سى": مسابقتنا تحت إشراف حكومى لضمان المصداقية

أطلقت شركة جوفى ترونكس، وكيل هواتف HTC الذكية، حملتها "عيش اجواء البطولة مع HTC"، وأطلقت معها مسابقتها لعملائها لمتابعة مباريات دورى أبطال أوروبا.

وقال يوسف الجزار، رئيس مجلس الإدارة، شركة جوفى ترونكس "إن المسابقة تعقد تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وتهدف إلى التواصل مع المستهلك المصرى العاشق لكرة القدم، والمتابع الجيد لبطولة الأندية الأوروبية.

وأضاف "الجزار" أن المسابقة تتيح 10 فرص للفوز، حيث يمكن التسجيل للمسابقة من خلال الموقع الإلكترونى.

وقال طارق عبد المحسن، رئيس قطاع التسويق بالشركة، إن جوفى ترونكس تتحمل كل المصاريف الخاصة بالفائزين من تذاكر الطيران والإقامة والمباراة، وستتم الاستضافة بمعرفة الإدارة الرسمية UEFA p، كما أن السحب سيقام تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك لضمان مصداقية المسابقة لدى عملاء HTC فى السوق المصرى.