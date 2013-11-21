أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دبى تطلق ثانى قمر صناعى من قاعدة روسية بنجاح

Google+ Print
دبى تطلق ثانى قمر صناعى من قاعدة روسية بنجاح دبى تطلق ثانى قمر صناعى من قاعدة روسية بنجاح

أعلنت إمارة دبى مساء اليوم الخميس نجاحها فى إطلاق القمر الاصطناعى "دبى سات -2" من قاعدة "يازنى" الروسية.

وقال مسؤولون فى "مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة-إياست" التابعة لدبى إن القمر اطلق الى الفضاء الخارجى فى الساعة 10ر11 من صباح اليوم الخميس حسب التوقيت المحلى لدولة الإمارات، على متن الصاروخ "دنيبر" التابع لشركة الفضاء الدولية الروسية "كوزموتراس" بإشراف ممثلين عن المؤسسة الإماراتية.

وذكرت المؤسسة أن فريق العمل من المهندسين الإماراتيين فى المحطة الأرضية تمكنوا من التواصل مباشرة مع "دبى سات-2"، الذى وصل إلى مداره الفضائى بعد 15 دقيقة و 33 ثانية من لحظة الإطلاق.

وتمّ تحديد "مسار القمر الإصطناعى بدقة متناهية لتبدأ بعدها عملية تدقيق وتبادل البيانات فى إطار المرحلة التمهيدية لبدء التشغيل الفعلى والاستفادة الفعلية من القمر الاصطناعى".

وتم تزويد "دبى سات-2" بنظام دفع يتيح له إمكانية التحكم بارتفاعه عن سطح الأرض وتعديل مساره بصورة أوتوماتيكية فى حال حدوث أى انحراف عن المدار الفضائى من خلال أوامر محفوظة مسبقا فى غرفة التحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365