دبى تطلق ثانى قمر صناعى من قاعدة روسية بنجاح

أعلنت إمارة دبى مساء اليوم الخميس نجاحها فى إطلاق القمر الاصطناعى "دبى سات -2" من قاعدة "يازنى" الروسية.

وقال مسؤولون فى "مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة-إياست" التابعة لدبى إن القمر اطلق الى الفضاء الخارجى فى الساعة 10ر11 من صباح اليوم الخميس حسب التوقيت المحلى لدولة الإمارات، على متن الصاروخ "دنيبر" التابع لشركة الفضاء الدولية الروسية "كوزموتراس" بإشراف ممثلين عن المؤسسة الإماراتية.

وذكرت المؤسسة أن فريق العمل من المهندسين الإماراتيين فى المحطة الأرضية تمكنوا من التواصل مباشرة مع "دبى سات-2"، الذى وصل إلى مداره الفضائى بعد 15 دقيقة و 33 ثانية من لحظة الإطلاق.

وتمّ تحديد "مسار القمر الإصطناعى بدقة متناهية لتبدأ بعدها عملية تدقيق وتبادل البيانات فى إطار المرحلة التمهيدية لبدء التشغيل الفعلى والاستفادة الفعلية من القمر الاصطناعى".

وتم تزويد "دبى سات-2" بنظام دفع يتيح له إمكانية التحكم بارتفاعه عن سطح الأرض وتعديل مساره بصورة أوتوماتيكية فى حال حدوث أى انحراف عن المدار الفضائى من خلال أوامر محفوظة مسبقا فى غرفة التحكم.