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التدخين وشرب الشاى عادات سيئة بعد الطعام تسبب مضاعفات سيئة

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التدخين وشرب الشاى عادات سيئة بعد الطعام تسبب مضاعفات سيئة التدخين وشرب الشاى عادات سيئة بعد الطعام تسبب مضاعفات سيئة

قال الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وأمراض السمنة والنحافة، إن بعض العادات السيئة التى يتبعها البعض قد تكون لها مضاعفات سيئة، خاصة تلك العادات التى تتم بعد تناول الطعام.

وأضاف عيد أن بعض الأشخاص يفضلون تدخين سيجارة عقب تناول الطعام مباشرة، إلا أن ذلك له آثار سيئة على الجسم، حيث أثبتت بعض الدراسات أن تدخين سيجارة بعد تناول الطعام يزيد من احتمالية إصابة الإنسان بالسرطان، مضيفا أن من العادات السيئة التى يتبعها البعض تناول الفاكهة بعد الطعام مباشرة، لأن ذلك يملأ المعدة بالهواء، لذلك ينصح بتناول الفاكهة بعد ساعتين على الأقل.

وأوضح عيد أن تناول الشاى الأحمر بعد تناول الطعام من شأنه أن يزيد من صعوبة الهضم، بسبب احتواء الشاى على بعض الأحماض التى تقلل من عملية امتصاص الحديد بالدم، لذلك ينصح بتناول الشاى الأحمر بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل، ويمنع الشاى عن بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من الأنيميا.
> وأشار عيد إلى أن البعض يقوم بفك الحزام بعد تناول الطعام اعتقادا منه بأن ذلك يريح المعدة، إلا أن ذلك يقوم بتجميع ويجعلها تتراكم بمنطقة البطن، مشيرا إلى أن البعض يقوم بالاستحمام عقب الأكل، مما يؤدى إلى تدفق الدم إلى اليدين والأرجل، مما يبطئ عملية الهضم، مسببا آلام عسر الهضم.

وقال عيد، إن بعض الأقوال غير الصحيحة مثل "اتغدى واتمشى" من الأقوال التى تربى عادات صحية خاطئة، اعتقادا منهم أن المشى يساعد على الهضم فى حين أنه يسبب عسر الهضم، مؤكدا ضرورة عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة لأن ذلك يزيد من نسبة الحموضة، ويسبب حدوث التهابات داخل الأمعاء.
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مصر 365