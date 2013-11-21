مصدر قضائي: النائب العام لم يصدر إذنًا للأمن بإقتحام المدينة الجامعة للأزهر

نفى مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن يكون النائب العام المستشار هشام بركات ، أو أي من النيابات المختصة، أصدر إذنا مساء أمس لقوات الشرطة، بإقتحام مبنى المدينة الجامعية لجامعة الأزهر.

وأكد المصدر أن هذا الأمر عاري تماما من الصحة وأن هناك تحقيقات تجري حاليا، لكشف ملابسات الإشتباكات التي وقعت إثر إقتحام قوات الأمن لحرم المدينة الجامعية ، وإستشهاد أحد الطلبة وهو عبدالغني محمد حمودة طالب في الفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الأزهر، وإصابة العشرات.

كانت قوات الأمن ألقت القبض عدد من الطلبة، داخل مقر المدينة الجامعية ، عقب الإشتباكات التي وقعت مساء أمس وبحوزتهم أقنعة وكمامات واقية من الغاز وسائل الخل وأقلام تستخدم في الكتابة على الحوائط وعقاقير طبية وأدوات خاصة بتجهيزات مستشفى ميداني.